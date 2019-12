Sportler spenden in Helmstedt für Johannes-Waisenhaus-Stiftung

Kürzlich fand in der Wilhelm-Bode-Halle in Königslutter ein Benefizturnier der Jugendfußballer der F-Jugend (Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren) im Kreis Helmstedt statt. Acht Mannschaften nahmen teil: JSG Königslutter 1 und 2, Eintracht Braunschweig, JSG Schöningen, JSG Hehlingen, KSV Vahdet Salzgitter, Lupo Martini und JSG Gifhorn Nord. Auch Wölfi, das Makottchen des VfL Wolfsburg, war mit von der Partie und heizte den fußballspielenden Jugendlichen mächtig ein. Auftritte der „Tanztiger“ und der „Wildkatzen“ vom TSG Königslutter, die Versteigerung von Trikots des VfL Wolfsburgs, von Eintracht Braunschweig und den Grizzlys Wolfsburg rundeten den Turniertag ab. Für die Musik sorgte die Band „3331“ aus Süpplingenburg, heißt es in der Mitteilung.

Der Erlös der Benefizveranstaltung kommt der Johannes-Waisenhaus-Stiftung zugute. Mit dem Verkauf von Kuchen, dem Losverkauf aus der Tombola und einer spontanen Spendensammlung kamen insgesamt 3050 Euro zusammen. „Wir freuen uns sehr über diese große Spende“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Erster Stadtrat Henning Konrad Otto.

Das Geld wird bedürftigen Kindern in Stadt und Landkreis Helmstedt zugutekommen. „Ein großes Dankeschön geht auch an die Organisatoren, Ausrichter und Helfer dieses Fußballturniers, die dank ihres Einsatzes zum erfolgreichen Gelingen der Veranstaltung mit dieser hohen Spendensumme beigetragen haben“, führt Otto weiter aus.

„Für uns war es die zweite Veranstaltung dieser Art“, sagt der Jugendtrainer der Jugendspielgemeinschaft Königslutter, Mustafa Rast. „Wir sind stolz auf alle Spender, die diese hohe Summe möglich gemacht haben und freuen uns, den Kindern ein schönes Weihnachtsfest bereiten zu können.“ red