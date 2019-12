Blumenstrauß für selbstlose Ehrenamtliche aus Grasleben

Zu der Aktion „Wünsche haben, Freude schenken“ rief der Verein „Grasleben für alle“ auf Anregung von Anja Bachmann erstmalig beim Weihnachtsmärktchen in Grasleben auf. Tatsächlich fand die Aktion großen Anklang, und es wurden mehrere Wünsche formuliert und an dem Tannenbaum angebracht. Das Besondere an dieser Aktion war laut Mitteilung, dass die Wünsche nicht für sich selbst ausgesprochen werden sollten; für die Initiatoren war es vielmehr ein Anliegen, dass damit anderen eine Freude gemacht werden sollte.

Kürzlich haben Anja Bachmann und Bürgermeisterin Veronika Koch den Wunsch von Nicole Kaczmarek umgesetzt und ihre Schwiegermutter für ihre selbstlose Unterstützung anderer Menschen mit einem Blumenstrauß überrascht. Kerstin Kaczmarek war zu Tränen gerührt und die Emotionen griffen schnell auf alle Beteiligten über. Leider können nicht alle Wünsche der Aktion sogleich erfüllt werden – nicht zuletzt, weil die Ideengeber nicht angegeben oder nicht eindeutig zu ermitteln waren. Hier waren auch die Recherchen bisher nicht erfolgreich. Aber einige Wünsche werden als Anregungen dienen und bei der Gemeinde vorgetragen werden. Ein „realisierbarer“ Wunsch ist aber laut Mitteilung noch offen und wird kurzfristig gelüftet.