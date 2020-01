Ein Kriegsschicksal zwischen Buchseiten gibt Rätsel auf

Der Griff in den öffentlichen Bücherschrank bei Marktkauf in Schöningen führte für den Gevenslebener Hans-Jürgen Halbauer zu einem unverhofften Fund. In einem Buch des Autors Paul Carell über den Russlandkrieg fand Halbauer persönliche Dokumente und Urkunden, die von jahrelanger der Suche nach einem verschollenen Soldaten zeugen. Es handelt sich dabei um den am 17. Juni 1920 in Hannover geborenen Helmut Koch. „Originaldokumente wie...