Neunjähriger in Helmstedt mit Softair-Waffe beschossen

Die Polizei Helmstedt sucht Zeugen zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der am Samstag, 28. Dezember, in der Helmstedter Innenstadt ein neunjähriger Junge von drei Jugendlichen vermutlich mit einer Softair-Waffe beschossen wurde. Der an der Schulter leicht verletzte Junge verständigte sofort die Polizei per Notruf 110, während das Trio davonlief.

Der Vorfall habe sich an diesem Samstagnachmittag um 15.50 Uhr in der Halleschen Straße ereignet, so ein Beamter. Der Neunjährige sei allein unterwegs und sei zufällig nahe eines Verbindungsweges zur Naumburger Straße auf die Dreiergruppe gestoßen, wie es in der Polizei-Mitteilung heißt. Der Hintergrund für die Tat sei noch unklar. Die drei Jugendlichen waren etwa 16 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Zeugen der Körperverletzung melden sich bei der Polizeiwache unter der Telefonnummer (05351) 5210. red