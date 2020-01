Parkgebühren können in Helmstedt auch per Handy beglichen werden.

Helmstedt. Service hat seinen Preis: Wer die Parkgebühren in Helmstedt per Handy bezahlt, der entrichtet auch eine Nutzungsgebühr an den Dienstleister.

Parkgebührenzahlung per Handy wird in Helmstedt beliebter

Anbieter für diesen Service sei nicht die Stadt, sondern die Firma Pay By Phone, stellt Erster Stadtrat Henning-Konrad Otto klar. Er reagiert damit auf einen Beitrag in unserem Internet-Beschwerdeportal Alarm 38. Dort hatte ein Nutzer die Frage aufgeworfen, ob es zutreffend sei, dass die Stadt Helmstedt für den Einsatz von Pay by Phone eine zusätzliche „Servicegebühr“ verlange. „Wir stellen lediglich die Nutzungsmöglichkeit zur Verfügung. Die Gebührenabwicklung vollzieht sich zwischen dem Parkplatznutzer und dem Dienstleister“, erläuterte Otto. Der Anbieter des Handy-Parkens zahle der Stadt Helmstedt auch keine Gebühr, um das System anbieten zu dürfen. Die Firma ziehe ihren Nutzen aus den Transaktionen, die beim Handy-Parken anfallen.

Da der Dienstleister sich seinen Service von den Parkplatznutzern vergüten lasse, sei das Parken mit Hilfe der Bezahlung per Handy etwas teurer als die Begleichung der Parkgebühr in bar oder per EC-Karte. „Der Vorteil ist, dass ich von unterwegs die Parkdauer per Handy verlängern kann“, meinte Otto. Außerdem erhalte man vor dem Ablauf der Parkdauer eine Erinnerung. Allerdings sei es nicht möglich, mit Hilfe des „Nachladens“ die zulässige Höchstparkdauer auf dem jeweiligen Parkplatz zu überschreiten.

Seit 2017 gibt es in Helmstedt die Möglichkeit, Parkgebühren per Smartphone zu bezahlen. Dazu müssen sich die Nutzer eine App auf ihr Handy laden. Anfangs sei die Nachfrage schleppend gewesen, berichtete Otto. Mitte 2019 aber habe sie deutlich zugenommen. „Seither registrieren wir stabil 850 bis 900 Parkvorgänge pro Monat, die über Handy abgewickelt werden“, sagte Otto. Beschwerden bezüglich der Qualität des Services habe es bislang nicht gegeben.

Die Stadt trifft derzeit Vorbereitungen für die Umsetzung des im Dezember vom Rat beschlossenen Parkraumkonzeptes. „Wir werden die Sommerferien nutzen, um alle erforderlichen Veränderungen vorzunehmen, zum Beispiel den Austausch von Schildern“, kündigte Otto an. Bis dahin werde für die Bürger alles beim Alten bleiben. Zu den Neuerungen des Parkraumkonzeptes gehört es laut Otto, dass auf dem städtischen Parkplatz am Südertor ein ganztägiges Parken möglich sein wird.