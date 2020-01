Unbekannte wollen in Schöningen Zigarettenautomaten sprengen

Schöningen. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag versucht, in Schöningen einen Zigarettenautomaten mit Feuerwerkskörpern zu sprengen.

Anwohner hatten zwischen 0.30 und 0.40 Uhr einen lauten Knall bemerkt und sofort die Polizei verständigt. Die Beamten sahen laut Mitteilung am Automaten in der Burgstraße nahe der Einmündung der Straße Am Volkspark noch Rauch aufsteigen. Zeugen berichteten, unmittelbar nach der Detonation habe sich ein Auto schnell in Richtung Untere Burgbreite entfernt. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 3000 Euro. Zeugen melden sich unter (05352) 951050.