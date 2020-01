Grafhorster Feuerwehr rückte 2019 zu neun Einsätzen aus

Grafhorst. In der Kinder- und der Jugendfeuerwehr in Grafhorst wird erfolgreich Nachwuchsarbeit geleistet. Treue Mitglieder werden geehrt.

Auf einem soliden Fundament steht die Grafhorster Feuerwehr. Auf der Jahresversammlung wurde eine positive Bilanz gezogen: Die Kinderfeuerwehr bestehe aktuell aus 23 Kindern im Alter zwischen 6 und 10 Jahren, wie es in einer Mitteilung heißt. Zum Ende des Berichtsjahres seien zwei Kinder in die eigene Jugendfeuerwehr und zwei Kinder in die benachbarte Jugendfeuerwehr übergeben worden. Zur Jugendfeuerwehr gehören laut der Mitteilung nun zehn Jugendliche. Kinderfeuerwehrwartin Wiebke Mommertz und der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Mirko Wogatzki bedankten sich für die Unterstützung. Insgesamt seien nun 312 Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr Grafhorst, 32 Frauen und Männer in der Einsatzabteilung.

Ortsbrandmeister David Kroll berichtete über ein ruhiges Jahr und dankte allen für ihre geleistete Arbeit bei den zahlreichen Aktivitäten. Hier erwähnte er besonders die wiederholte erfolgreiche Teilnahme an den Gemeindeleistungsvergleichen. Zusammen mit der Ortsfeuerwehr Danndorf war eine gemischte Gruppe am Start, die sich wie im Vorjahr den ersten Platz holen konnte.

Die Brandschützer mussten zu neun Einsätzen ausrücken. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Sascha Höft ging auf die Einsätze ein – zwei Brandeinsätze, fünf Hilfeleistungseinsätze und zwei sonstige Einsätze.

Bürgermeister Klaus Wenzel zeigte sich von seiner Truppe, die viel für die Gemeinschaft leiste, begeistert. Besonders stolz sei er auf die Aktion „Operation Weihnachtsmann“ und lobte auch die Nachwuchsarbeit in der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Auch Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke lobte das große Engagement der Grafhorster Feuerwehr. Der Brandschutz sei in der Samtgemeinde gut aufgestellt, dazu trügen auch die vielen Investitionen bei.

Der stellvertretene Gemeindebrandmeister Andreas Wogatzki berichtete über das Einsatzgeschehen in der Samtgemeinde und appellierte an alle, Werbung für die Feuerwehr zu machen.

Auch Ehrungen und Beförderungen standen auf der Tagesordnung. Nach erfolgreicher Truppmann-Ausbildung ist Thomas Kohl nun Feuerwehrmann. Zum ersten Hauptfeuerwehrmann wurde Jörg Wehke befördert. Mit dem Niedersächsischen Feuerwehrehrenzeichen für 25 Jahre aktiven Dienst wurden Sebastian Würfel und Andreas Menninger ausgezeichnet. Das Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielt Andreas Krüger. Bereits 60 Jahre ist Manfred Springer der Feuerwehr treu. Für langjährige treue Dienste erhielten Günter Höft und Stephan Schulze die Ehrennadel in Bronze der Samtgemeinde Velpke.

Insgesamt 51 Dienste leisteten die Feuerwehrleute. Die Diensteifrigsten David Kroll, Mirko Wogatzki und Sebastian Würfel erhielten auf der Versammlung als kleines Dankeschön ein Präsent. red