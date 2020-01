In Wendhausen können Trucker den Wilden Westen mal vergessen

Es sind seltene Einblicke in das Leben echter Trucker, die ihren Idealismus irgendwo auf den Autobahnen Deutschlands liegengelassen haben. Normalerweise behalten sie diese für sich, sprechen allenfalls mal im Autohofrestaurant über das, was ihnen der Alltag auf und neben dem Asphalt in ihre Seelen brennt. Dieser Tage machten einige Lastwagenfahrer mal eine Ausnahme. Auf dem Autohof in Wendhausen drehte ein Fernsehteam im Auftrag des...