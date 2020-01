Bodycams nun auch an den Westen Helmstedter Polizisten

Die Polizei in Helmstedt stellt ab dem Wochenende einen wichtigen Ausrüstungsgerät mehr ihren Beamten zur Verfügung. Zum 1. Februar werden die so genannten Bodycams in den Einsatz- und Streifendiensten eingeführt. Auch die Kommissariate Königslutter und Schöningen bekommen jeweils eine Kamera. Polizeihauptkommissar Jens Keunemann von der Leitung für Einsatz- und Streifendienste in Helmstedt stellt seiner Begründung zur Einführung eine...