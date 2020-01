In Essenrode werden Flucht-Schicksale erlebbar

Flucht und Vertreibung sind ein Dauerthema der Menschheit. In Essenrode wird nun gleich das Schicksal einer ganzen Gutshof-Gemeinschaft, die im Jahr 1945 den Ort in der Gemeinde Lehre erreichte, in den Fokus gerückt, erlebbar und begreifbar gemacht. Vor exakt 75 Jahren machte sich ein aus 12 Familien bestehender Flüchtlingstreck vom Elisenhof in Pommern auf den Weg nach Essenrode. Mit dabei waren Mitglieder der heute noch in Essenrode...