Esbecker Wehr rückte im vergangenen Jahr zu 35 Einsätzen aus

Zu 35 Einsätzen musste die Feuerwehr Esbeck im vergangenen Jahr ausrücken. Diese Bilanz zog Ortsbrandmeister Thomas Wubben in der Jahresversammlung. Besonders hob er in seinem Rückblick einen Wohnhausbrand in Esbeck hervor, bei dem die 17 Einsatzkräfte der Ortswehr von den beiden anderen Ortsteilen unterstützt wurden.

Laut Wubben verfüge die Esbecker Wehr derzeit der 305 Freiwillige. Die Einsatzabteilung bestehe aus 33 Kameraden, die Altersabteilung zähle 6 Kameraden, 11 Jugendliche seien Mitglied in der Jugendfeuerwehr, die Kinderfeuerwehr zähle 9 Mitglieder. Zudem könne die Esbecker Wehr auf 249 fördernde Kameraden bauen.

Laut Statistik von Gruppenführer Tobias Bonk wurden von den Mitgliedern 4651 Dienststunden in Einsätzen, Aus- und Weiterbildung sowie sonstigen Tätigkeiten geleistet. Jugendwart Alexander Kelm blickte auf das Kreiszeltlager in Schöningen zurück und hob den ersten Platz hervor, den die Jugendwehr auf Kreisebene erzielt hatte.

Besonders freute sich Wubben, Laura Loske aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernehmen zu können. Befördert wurden Noa Schröder zum Feuerwehrmann, Vivien Golly zur Feuerwehrfrau sowie Tim Stumpenhausen und Fabian Kunert zu Hauptfeuerwehrmännern. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurde Sebastian Dziubek und für 30 Jahre Vanessa Pieper geehrt. Dominik Müller, Kai Schöndaube und Detlev Dziubek erhielten zu ihrer Ehrung für 25, 40 beziehungsweise 50 Jahre aktive Mitgliedschaft zum Dank auch ein Präsent der Stadt Schöningen.

Die Hochwasser-Bandschnalle des Landkreises Goslar überreichte Bürgermeister Henry Bäsecke an Fabian Kunert, der bei der Verleihung im letzten Jahr nicht dabei sein konnte. Jugendwart Alexander Kelm überraschte zum Abschluss den künftigen Bürgermeister Malte Schneider mit einer Medaille für dessen Teilnahme am Weihnachtsbaumweitwurf.