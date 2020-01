In Twieflingen gibt’s noch wahre Kneipenkultur

Es gibt sie noch, die Kneipe, in der Menschen miteinander reden, statt gelangweilt auf ihr Handy zu starren. Die „Elmsburg“ in Twieflingen ist so eine, wo du auch als Fremder von jedem neu eintretenden Gast mit einem freundlichen „Hallo“ oder einem beherzten Knöchelschlag auf den Tisch begrüßt...