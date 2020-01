Logistikzentrum will sich im Gewerbegebiet Barmke ansiedeln

Für das geplante Gewerbegebiet an der Autobahn 2 bei Barmke zeigt ein nicht näher benanntes Logistikunternehmen starkes Interesse. Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert und Landrat Gerhard Radeck informierten in einem Pressegespräch am Freitag darüber, dass die Firmen-Ansiedlung 1000 Stellen schaffen würde. Entstehen sollen sie in einem großen Vertriebszentrum. Ausschlaggebende Faktoren sind wohl die Größe der Fläche (46 Hektar)...