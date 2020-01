Schöninger Gymnasium verabschiedet Jean-Luc Kozik

Es gibt Berufe, die können Generationen prägen. Lehrer ist zum Beispiel so einer. Lehrer begleiten junge Menschen ein Stück des Weges, vermitteln Werte, inspirieren, motivieren, begeistern. Jean-Luc Kozik ist solch ein Lehrer. Ein Vollblutpädagoge, und das seit 41 Jahren. Erst am Julianum in...