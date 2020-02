Paketweise moderne Technik für Helmstedter Grundschulen

In Helmstedt wird die Umsetzung des Digitalpakts Schule greifbar. Mitte Januar erhielt die Stadt die Förderbescheide für ihre fünf Grundschulen einschließlich der Außenstelle Emmerstedt aus den Händen von Kultusminister Grant Hendrik Tonne – jetzt sind die ersten Pakete mit der neuen Technik eingetroffen.

Da es für die Grundschulen der Stadt bereits ein Medienkonzept gab, habe zügig mit der Umsetzung des Digitalpakts begonnen werden können, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung. Umgehend sei die Bestellung der Materialien für die digitale Ausstattung der Schulen aufgegeben worden. „Die WLAN-Router, Netzwerkgeräte, Notebooks und weitere Utensilien sind zum Teil schon eingetroffen“, informiert Fachbereichsleiter Immo Ulbricht. „Wir werden bis Ostern unter anderem 50 WLAN-Router und 300 Notebooks in den Grundschulen konfigurieren und installieren. Parallel wird eine Fachfirma 36 interaktive Boards montieren und in die Schulnetze einbinden.“

Schüler wachsen heutzutage mit digitalen Medien auf. Um sie verantwortungsvoll und pädagogisch sinnvoll nutzen zu können, ist digitale Kompetenz von entscheidender Bedeutung. „Es geht um den Aufbau nachhaltiger Strukturen wie drahtlose Netzverbindungen, digitale Lernplattformen, Anzeigegeräte in Klassenräumen wie interaktive Tafeln und auch darum, die IT-Ausstattung zu standardisieren und zentral zu managen“, erläutert Ulbricht. Doch sollen digitalen Medien nur ein Lernwerkzeug von vielen sein. Es wäre realitätsfern, auf bewährte analoge Unterrichtsmaterialien zu verzichten, denn nur durch eine gesunde Mischung könnten Kinder optimal auf das Berufsleben vorbereitet werden.

„Wir freuen uns, durch die Fördergelder des Niedersächsischen Kultusministeriums die schulische IT-Bildungsinfrastruktur verbessern zu können und damit unsere Schüler auf das Leben in einer zunehmend digitalen Welt vorzubereiten“, betonte auch Bürgermeister Wittich Schobert.