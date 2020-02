Landkreis Helmstedt vergibt Denkmalschutz-Plaketten

Die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Helmstedt hat kürzlich vier historische Gebäude mit der Denkmalplakette ausgezeichnet. Dazu gehören die alte Schule und das Wohn- und Wirtschaftsgebäude einer Hofanlage in Groß Twülpstedt, die alte Schule in Bahrdorf und ein Fachwerkwohnhaus in Bornum. Marcus Wagner von der Kreisverwaltung besuchte die Familie Peltzer-Montfort in Groß Twülpstedt. Dabei erläuterte der Denkmalpfleger die...