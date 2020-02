Helmstedts CDU-Kreisvorsitzende: „AKK verdient Respekt“

Helmstedt. Die CDU-Basis setzt darauf, dass die Christdemokraten in Berlin ein geordnetes Verfahren für den Vorsitz und die Kanzlerkandidatur finden.

Was in der Berliner CDU-Zentrale am Montag besprochen wurde, schlug Wellen bis zur Parteibasis. Die Helmstedter Kreisverbandsvorsitzende Elisabeth Heister-Neumann war heute „im Auge des Sturms“, wie sie sagte. Damit gemeint war Berlin.

Sie bedaure die Entscheidung von Annegret Kramp-Karrenbauer. „Ich habe aber Verständnis und zolle ihr vor allem großen Respekt dafür. Es handelt sich keinesfalls um eine Kurzschlussreaktion“, übermittelte Heister-Neumann uns am Abend per Mail.

Und weiter: Die CDU-Chefin habe vielmehr erkannt, dass seit ihrer Wahl zur Bundesvorsitzenden die Diskussion ihrer möglichen Kanzlerkandidatur auch die Diskussion zur inhaltlichen Neuaufstellung der CDU dominiere. Das knappe Wahlergebnis in Hamburg habe seinen Teil dazu beigetragen und keine Ruhe aufkommen lassen. „Kramp-Karrenbauer hat den Modernisierungsprozess in unserer CDU weit vorangebracht. Das gilt auch für das gute Verhältnis zur CSU. Mit der Erklärung, nicht als Kanzlerkandidatin anzutreten, ist sie frei vom möglichen Anschein vorrangiger Eigeninteressen, frei nach dem Motto ,erst das Land, dann die Partei und danach Ich’. Das zeigt meines Erachtens vor allem Charakterstärke.“

Weitere Fragen zum Rückzug der Vorsitzenden beantwortete Elisabeth Heister-Neumann so:

Wie soll die Nachfolge geregelt werden: Wieder mit einer Kandidatenkür, einer „Roadshow“, oder würde es sinnvoller sein (auch um Zeit und Kraft zu sparen), einfach dem damals Zweitplatzierten, Friedrich Merz, den Vortritt zur Kandidatur für den Vorsitz zu lassen?

Heister-Neumann: „Damals wurde die Bundesvorsitzende gewählt. Keine Person hat nunmehr ein Vorrecht auf eine Kandidatur. Kramp-Karrenbauer wird den Prozess zur Nominierung des oder der Kanzlerkandidaten/in gemeinsam mit den Parteigremien organisieren und bis zur Wahl dieses oder der Kandidaten/in unser neues Grundsatzprogramm weiter vorantreiben.“

Ist aus Ihrer Sicht das von der Parteizentrale verordnete Dogma der Brandmauern (Abgrenzung nach links und rechts) auf Dauer zu halten oder müsste man nach dem Desaster von Erfurt nicht doch genauer hinsehen, welche extreme Partei vom Verfassungsschutz beäugt wird und welche nicht?

Heister-Neumann: „Die Abgrenzung zu Links- und Rechtsextremen wird nicht infrage gestellt. Das sei heute im Bundesvorstand nochmals einmütig bestätigt worden. Dabei geht es nicht um einzelne Personen, sondern um die Programme für die sie stehen. Wer, wie die Linke, die DDR als Unrechtsstaat nach wie vor leugnet, die Nato abschaffen will, wer andererseits wie die AfD versucht, nationalsozialistisches Vokabular gesellschaftsfähig zu machen mit dem hat die CDU keine Basis für eine inhaltliche Zusammenarbeit. Das widerspricht unseren politischen Grundsätzen.“

Ist die Große Koalition in Gefahr? Anders gefragt: Was muss geschehen, damit Angela Merkel ihre Amtszeit in einigermaßen ruhigen Bahnen zu Ende bringen kann?

Heister-Neumann: „Nach meiner Einschätzung ist die große Koalition nicht in Gefahr. Angela Merkel ist Bundeskanzlerin und Annegret Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin. Beide sind bis 2021 gewählt und werden ihrer Verantwortung sicher gerecht werden. Die Frage der Kanzlerkandidatur ist eine innerparteiliche und keine der amtierenden Bundesregierung.“