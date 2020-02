Masern-Impfpflicht ab März in Kitas der Stadt Schöningen

Einstimmig befürwortete der Schöninger Ausschuss für Bürgerdienste (AfB) am Dienstag zwei Änderungen in der Kindertagesstättensatzung. So werden vom 1. März an nur noch Kinder in den städtischen Kitas aufgenommen, die nachweislich gegen Masern geimpft worden sind. Für Kinder, die sich schon in der...