Diebe stehlen in Ochsendorf und Boimstorf Schmuck und Geld

Ochsendorf. Durch die Fenster stiegen Einbrecher am Mittwoch in Wohnhäuser in Ochsendorf und Boimstorf ein.

Die unbekannten Täter stahlen laut Polizeibericht mehrere Schmuckstücke und Bargeld. Die Täter nutzten vermutlich die Dämmerung für ihre Zwecke aus. Die Tatorte liegen in Ochsendorf in der Winkelstraße und in der Bartelsstraße in Boimstorf. In beiden Fällen waren die Bewohner nur kurzfristig nicht zu Hause. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15 und 20.45 Uhr. Zeugen, die im Bereich der Tatorte Beobachtungen gemacht haben, wenden sich an die Polizei in Königslutter unter (05353) 941050.