Bürgerinitiative fordert freie Sicht auf Huy und Bruch

Die Avacon AG mit Sitz in Helmstedt plant im nördlichen Harzvorland eine neue Stromtrasse, die Kritiker auf den Plan ruft. Eine Bürgerinitiative, die sich in den Gemeinden am Höhenzug Huy gebildet hat, fordert: „Freie Sicht auf Huy und Bruch“. Mit Bruch gemeint ist die große Auenniederung, die an den Süden des Landkreises Helmstedt (Samtgemeinde Heeseberg) angrenzt. Ihr Alternativvorschlag lautet: Erdkabel. Doch das ist dem...