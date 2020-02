Helmstedt helau – Panzerknacker mit Sack voller Bonbons

Wenn die Regenschirme falsch herum getragen werden und das Stadtoberhaupt seinen Bürgern bereitwillig Geschenke macht, dann steht die Welt kopf. Oder es ist Karneval, der in Helmstedt nunmehr zwei Tage vor Rosenmontag mit einem Umzug durch die Innenstadt begangen wird. Schon zum 25. Mal. Der Elferrat, angeführt von Christoph Ramme und Denise Kuhnt, weiß, was die Stunde geschlagen hat: „Wenn die Menschen stehen am Straßenrand, dann ist...