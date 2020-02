Unfall in Grasleben: Auto prallt gegen Baum – Fahrer verletzt

Ein Pkw ist am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr am Grasleber Ortseingang auf der Rottorfer Straße von der Straße abgekommen und seitlich gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum geprallt.

Grasleben: Auto prallt gegen Baum – Krankenwagen kommt zufällig vorbei

Die Besatzung eines Krankenwagens, die zufällig an der Unfall vorbei kam, kümmerte sich bis zum Eintreffen eines weiteren Rettungswagens um den verletzten Autofahrer, wie Graslebens Gemeindebrandmeister Maik Wermuth mitteilte.

Die Feuerwehr Grasleben kümmerte sich derweil um das aus dem Unfallwagen auslaufende Benzin. Die Rottorfer Straße, so Wermuth weiter, musste während des Einsatzes voll gesperrt werden, was für Verkehrsbehinderungen sorgte.

Unfallstelle bei Grasleben: Autofahrer missachten Sperrungen auf Rottorfer Straße

Ein Ärgernis war dabei für die Einsatzkräfte, dass mehrere Autofahrer trotz der Sperrung die Unfallstelle kreuzten. Hier ist nun die Polizei gefragt. red