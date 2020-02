Gemeinde Lehre spendet für krebskranke Kinder

Mit dem Geld sollten krebskranke Kinder der Region unterstützt werden, heißt es in der Mitteilung. Das Geld übergab Lehres Gemeindebürgermeister Andreas Busch Gudrun Albertz, Vorsitzende des Fördervereins für krebskranke Kinder Heidi. Den Betrag habe der Bürgermeister selbst aufgerundet.

„Ich freue mich, dass wir über die gelungenen Veranstaltungen hinaus so auch nachhaltig noch etwas Gutes tun können“, wird Busch in der Mitteilung zitiert. Gudrun Albertz und Beisitzerin Christine Dröse hätten betont, dass der Verein auf Spenden angewiesen sei. „Da zählt jeder Betrag“, so Dröse. Albertz: „Wenn das Geld dann auch noch durch so tolle Aktionen wie den Kunstkalender von Kindern für Kinder zusammenkommt, ist das Gold wert!“

Busch habe den Frauen auch noch ein Exemplar des Kalenders überreicht, in dem sich alle Bildungseinrichtungen der Gemeinde Lehre künstlerisch verewigt hätten. Er solle das Krankenhauszimmer eines schwerstkranken Jungen zieren.