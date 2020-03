Polizei sucht Zeugen für Autodiebstahl in Büddenstedt

Einen Audi RS4 im Wert von rund 25.000 Euro stahlen Unbekannte am Wochenende aus einer Garage auf einem Privatgrundstück in Büddenstedt. Das berichtet die Polizei am Montag. in Büddenstedt. Den Ermittlungen nach hatte der Besitzer seinen schwarz lackierten und über zwölf Jahre alten PKW am...