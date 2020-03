Schöningen feiert Festgottesdienst gegen die Zweifel

Gertrud Böttger-Bolte (Zweite von rechts), Pfarrerin im Ruhestand, wurde vor 50 Jahren als erste Frau Pfarrerin in einer Gemeinde der evangelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig, konkret in St. Lorenz Schöningen.

Es war ein Anfang gegen Widerstände: Exakt am 1. März 1970 wurde Pastorin Gertrud Böttger als Pfarrerin in der evangelischen St. Lorenz-Kirchengemeinde feierlich eingeführt. Sie war damals die erste Pfarrerin in der Braunschweigischen Landeskirche, eine Wegbereiterin, wie es Pröpstin Katja Witte-Knoblauch sagte. Heute heißt die Pfarrerin im Ruhestand Gertrud Böttger-Bolte, und ihre Gemeinde ist sozusagen fusioniert zur Kirchengemeinde St. Vincenz und St. Lorenz.

In einem Festgottesdienst sagten die Gläubigen nun, 50 Jahre danach, noch einmal „Danke“. Böttger-Bolte ist inzwischen 86 Jahre alt. Am Sonntag hielt sie persönlich die Predigt vor ihrer Gemeinde, die sie einst gegen den Willen der Obrigkeit in der Kirche nach Schöningen holte.

Der Gottesdienst in der St. Lorenz-Kirche hätte kaum festlicher sein können und sicher ein paar Gläubige mehr verdient. Posaunenchor, die Kantorei St. Vincenz-St. Lorenz – zum Einzug zelebrierte die Orgel die Dorische Toccata von Johann Sebastian Bach in das Gotteshaus, und Pröpstin Katja Witte-Knoblauch brachte es auf den Punkt: „Wir haben einen Grund zum Feiern.“

Dass das so war und zugleich eine kleine Reise in die Vergangenheit stattfand, davon zeugten unter anderem die Lieder. Sie wurden vollständig gesungen. „Das erlebt man heute kaum noch“, bemerkte Witte-Knoblauch. Sie verneigte sich mit Worten tief vor Gertrud Böttger-Bolte, zitierte aus Briefen und einem Tagebuch, dass die Pfarrerin im Ruhestand geschrieben hatte. Darin wurde klar, welch schweren Posten die junge Pfarrerin einst übernommen hatte.

Wie sehr die evangelisch-lutherische Landeskirche Braunschweig damals alten Mustern verfallen war, zeigt dies: Als Gertrud Böttger-Bolte 1961 zur Priesterin ordiniert worden war, da gestand man ihr einen Posten in der Missionierung zu. Keinesfalls aber war offenbar angedacht, ihr jemals als Pfarrerin eine Gemeinde zu geben. Und selbst am 1. März 1970, jenem Tag ihrer Einführung als Pfarrerin in Schöningen, hatte sich der damalige Propst verweigert. Schlimmer noch: Böttger-Bolte musste sich zweimal um das Amt bewerben. Die erste Bewerbung hatte der Propst verschwinden lassen.

Alles das wäre in der evangelischen Kirche in dieser Form nicht mehr denkbar. Kirche treibt heute andere Sorgen um, und genau auf diese ging die Pfarrerin im Ruhestand in ihrer Predigt ein: Die Antwort mag manchen überrascht haben, denn Böttger-Bolte stellte klar, dass Zweifel durchaus erlaubt und gewollt sind. Ihre Worte waren anspruchsvoll, so bleibt die Schlussfolgerung aus den Ausführungen der Geistlichen ein Versuch des Verstehens: Zweifel stehen demnach immer am Anfang der Erneuerung oder gar Festigung des Glaubens.