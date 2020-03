Mit dem Fahrrad von Schöningen zum Bärlauch

Nicht nur schnöde ein paar Wege langradeln, sondern ein Erlebnis auf dem Fahrrad bieten, das wollen Thomas Kempernolte und Michael Mechow. Auch wenn es derzeit eher nach Sofawetter aussieht, haben sie schon die nächste große Thementour mit Startpunkt in Schöningen vorbereitet, mit der sie die Menschen von der Couch in die Natur holen möchten. Nach der Premiere im vergangenen Jahr, gibt es am Sonntag, 29. März, wieder die...