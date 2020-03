Zahl der Infizierten im Landkreis Helmstedt unverändert

Im Landkreis Helmstedt ist der Stand der bestätigten Corona-Fälle bis Sonntagmittag unverändert bei zwei Personen geblieben. Das teilte Landrat Gerhard Radeck auf Anfrage unserer Zeitung mit. Rund 500 Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. „Davon allerdings nur eine geringe Zahl aufgrund amtlicher Anordnung. Die große Mehrheit führt diese Maßnahme vorsorglich freiwillig durch“, berichtet der Verwaltungs-Chef. Bei den überprüften Kontaktpersonen der beiden Erkrankten seien Abstriche genommen worden. „Bisher gab es darunter aber keine weiteren positiven Fälle“, sagt Radeck.

Bei einer der bestätigten Infizierungen handelt es sich um einen Mediziner aus einer Facharztpraxis. Aufgrund der Infektion hat sie präventiv ihren Betrieb bis auf weiteres geschlossen und informiert darüber auf ihrer Homepage im Internet. Der Mediziner praktiziert auch als Belegarzt im Helmstedter Klinikum.

Klinikumssprecherin Lisa Altenbeck bestätigte, „dass ein niedergelassener Arzt, welcher auch in der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt Patienten behandelt, positiv auf das Sars-CoV-2 Virus getestet wurde“. Als Klinik, so die Sprecherin, „sind wir der Meldepflicht an das zuständige Gesundheitsamt nachgekommen. Außerdem wurden in Absprache mit dem Gesundheitsamt und nach Vorgaben des Robert-Koch-Instituts Maßnahmen ergriffen, um unsere Mitarbeiter und Patienten zu schützen“. Erste Priorität sei, die Infektionszahlen möglichst gering zu halten. So wurde im Helmstedter Krankenhaus bereits am Freitag ein Besuchsverbot ausgesprochen (wir berichteten).

Plakate weisen in der Helmstedter Helios-Klinik auf das Besuchsverbot hin. Foto: Helios-Klinik Helmstedt

„In der Klinik selbst wurden bisher noch keine Fälle behandelt“, sagt Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn auf Anfrage unserer Zeitung. „Eingriffe und Maßnahmen an Patienten werden dann verschoben, wenn nach medizinischer Einschätzung davon auszugehen ist, dass die Erkrankten in den kommenden zwei Monaten ohne diese Versorgung auskommen können. Alle übrigen Maßnahmen und Eingriffe, die aus medizinischer Sicht keinen Aufschub erlauben, werden nun zügig vorgenommen, um die Kapazitäten, die momentan noch zur Verfügung stehen, zu nutzen.“

Die Zentrale Notaufnahme der Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt bleibt durchgehend geöffnet. Weiterhin gilt: Bei Verdacht auf eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus sollen Bürger zunächst ihren Hausarzt oder den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung, 116 117 anrufen oder beim Gesundheitsamt, (05351) 121 1500, und dort das das weitere Vorgehen besprechen.

Das Klinikum rät, sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife zu waschen, die Husten- und Niesetikette zu beachten und das Berühren von Augen, Nase und Mund zu vermeiden. Anfragen rund um das Corona-Virus, beantwortet Helios auch über die kostenfreie 24-Stunden-Hotline unter der Nummer 0800 8 123 456.

„Wie überall im Land müssen wir auch im Landkreis Helmstedt damit rechnen, dass weitere Corona-Fälle auf uns zukommen werden“, schätzt Landrat Radeck die Corona-Entwicklung nüchtern ein, sieht den Landkreis aber gut aufgestellt. „Gesundheitsamt und Verwaltung halten engen Kontakt mit Klinikum und den Ärzten im Landkreis. Täglich führen wir weitere Gespräche mit allen Beteiligten, um den Schutz der Bereiche zu gewährleisten, die wir zur Eindämmung der Corona-Verbreitung dringend brauchen.“ Deshalb würden nicht nur im medizinischen Sektor Vorsichtsmaßnahmen getroffen, sondern auch in allen anderen relevanten Feldern wie Feuerwehr oder Polizei.

Auch Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert kündigte am Sonntag weitere Schutzmaßnahmen an. So werden Hallenbad, Brunnentheater, Stadtbücherei, Jugendzentrum, die Verwaltungsaußenstelle in Büddenstedt, das Heimatmuseum in Reinsdorf sowie sämtliche Sporthallen und Dorfgemeinschaftshäuser vorsorglich geschlossen. „Wir werden am Montag auch darüber beraten, wie wir im Bürgerbüro und in der Kassenstelle künftig verfahren“, kündigte er an. Aussschuss- und Ratssitzungen sollen bis auf weiteres nur noch im Saal des Rathauses stattfinden. „Mit den Ratsmitgliedern werden wir darüber sprechen, wie wir Dauer und Teilnehmerzahl auf das Notwendigste zurückfahren können“, sagte Schobert. Gleiches gelte für Außentermine der Verwaltungsmitarbeiter.