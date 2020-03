Aktuell 16 Menschen im Kreis Helmstedt mit Virus infiziert

Binnen zwei Tagen ist die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen im Kreis Helmstedt von 9 auf 16 gestiegen. „Glücklicherweise haben wir bislang keine schwerwiegenden Fälle zu verzeichnen“, gab Landrat Gerhard Radeck auf unsere Anfrage am Samstagnachmittag bekannt.

Insgesamt bewertete Radeck die Lage am Samstag als „eher ruhig“ ein. „Wir haben sowohl beim Gesundheitsamt als auch am Zelt vor der Helios-Klink wenig Zulauf verzeichnet.“

Im Testzentrum können seit Freitag Patienten getestet werden, bei denen ein begründetes Risiko einer Infektion mit dem Corona-Virus besteht. Das Zentrum befindet sich in einem DRK-Zelt auf dem Storchenparkplatz, direkt vor dem Klinikeingang. Es werden jedoch nur akute Verdachtsfälle getestet, die sich zuvor beim Gesundheitsamt unter der Telefonnummer (0 53 51) 121-1415 oder -1490 angemeldet haben.

Bei der Anmeldung erfolgt zunächst eine telefonische Beratung, ob überhaupt ein solcher Verdachtsfall vorliegt. Das ist insbesondere der Fall, wenn Symptome vorliegen und ein unmittelbarer Kontakt zu einem Infizierten oder ein Aufenthalt in Risikogebieten stattgefunden hat.

Vor Ort befindet sich die Anlaufstelle, bei der die Verdachtsfälle einen Laufzettel bekommen, mit dem sie Einlass in den Abstrichbereich des Testzentrums erhalten. Dort werden die Abstriche von Krankenhausärzten genommen und an die Labore zum Test auf das Sars-CoV-2 Virus verschickt.

Die Ergebnisse werden dann wieder an das Gesundheitsamt versandt. Von dort erfolgt die Information an die Betroffenen. Dies kann je nach Auslastung der Labore derzeit bis zu vier Tage dauern.

In einer vorab veröffentlichten Pressemitteilung hieß es dazu: Das Team der Krankenhaushygiene sei durch regelmäßige Informationen und Schulungen, die testenden Ärzte auf der Grundlage der Richtlinie des Robert-Koch-Institutes, im Umgang mit an Covid-19 erkrankten Patienten vorbereitet. Die zu treffenden Schutzmaßnahmen für Sars-CoV-2 infizierte Patienten sind äquivalent zu denen an Influenza erkrankten Patienten.

„Wir möchten mit einem Testzentrum außerhalb des Gebäudes mögliche Ansteckungen von Patienten oder Mitarbeitern vermeiden“, sagte Klinikgeschäftsführer Matthias Hahn. „Es macht Sinn, die Abstriche nah an der Klinik durchzuführen, so haben wir die Möglichkeit in kritischen Fällen direkt einzugreifen. Damit sind wir in der Lage, alle Patientinnen und Patienten in gewohnter Qualität vollumfänglich zu versorgen“, fügte Hahn hinzu.

Landrat Gerhard Radeck sieht die Einrichtung des Testzentrums als eine wirksame Lösung, um sowohl den Verdachtsfällen eine gute Lösung aus einer Hand anbieten zu können, aber auch um die Mitarbeiter und die Patienten vor unnötigen Ansteckungsrisiken zu schützen. „Mein großer Dank geht an die Kooperationsbereitschaft und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Helios-Klink, des DRK und des Gesundheitsamtes“, so Radeck.

