Polizei verstärkt Corona-Kontrollen im Landkreis Helmstedt

Ein Streifenfahrzeug der Polizei Schöningen kontrolliert in der Fußgängerzone Schöningen, ob die behördlichen Vorgaben zur Einschränkung der Corona-Pandemie eingehalten werden.

Helmstedt. In sechs Fällen in Helmstedt, Schöningen und Königslutter unterbinden die Beamten den Verkauf von Waren und schreiben Anzeigen.

Die Polizei hat im Landkreis Helmstedt die Kontrollen in Zusammenhang mit dem Coronavirus intensiviert. Täglich sind Einsatzkräfte unterwegs, die die Einhaltung der bestehenden Allgemeinverfügungen des Landes und der Kommunen überprüfen.

„Eine deutliche Mehrheit der Bürger halte sich vorbildlich an die Bestimmungen. Bei den wenigen Menschen, die die Verbote ignorieren, wurden am Mittwoch im Bereich der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt insgesamt 43 Ermittlungsverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet“, erläutert Inspektionsleiter Olaf Gösmann. „Die Einsatzkräfte werden auch in den kommenden Tagen sehr niederschwellig eingreifen, konsequentes Einhalten der Bestimmungen durchsetzen und notfalls Strafverfahren einleiten.“

Im Landkreis stellten die Einsatzkräfte fest, dass in Helmstedt, Schöningen und Königslutter vereinzelt noch Betriebe widerrechtlich ihre Waren anboten, die nach den Bestimmungen zu schließen wären. Dazu zählten zwei Märkte, ein Kiosk, zwei Verkaufswagen und eine Bar. In allen Fällen wurde der Verkauf oder das Betreiben untersagt, Anzeigen geschrieben und die Betriebe geschlossen.

„Bleibt Ihr zu Hause. Wir sind für Euch trotzdem da“: Die Polizei in Schöningen unterstützt die Aktion #ZuhauseBleiben mit einem Foto vor dem Revier. Foto: Polizei Schöningen

Bis auf einen Fall mit einem Verkaufswagen auf dem Marktplatz zeigte sich Gisbert Hoffmann, Leiter des Polizeikommissariats Schöningen, „absolut zufrieden“ mit dem Verhalten der Bürger: „Die Einwohner der Stadt sind durchweg diszipliniert, vielleicht nicht ganz zu 100 Prozent, aber wir können uns nicht beklagen.“ In den ersten Tagen habe sich das alles noch etwas zurecht rütteln müssen, sagte der Kommissariatsleiter, „doch inzwischen klappt das ganz gut. Das Verständnis für den Ernst der Lage ist in der Bevölkerung angekommen“. Für die virale Aktion #ZuhauseBleiben wirbt die Polizei Schöningen sogar mit einem Foto. Polizeihauptkommissar Andy Müller aus dem Einsatz- und Streifendienst hatte die Idee für diesen gemeinsamen Appell.