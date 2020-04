Coronafall – Hausarztpraxis in Lehre geschlossen

Zunächst blieb unklar, weshalb die Praxis der Allgemeinmediziner Dres. Rohmann in Lehre seit einer Woche geschlossen ist. „Die Praxis Rohmann ist seit dem 8. April aufgrund eines Corona-Falles geschlossen", beantwortete die Landkreis-Verwaltung nun am Dienstag die Anfrage, die wir am Donnerstagnachmittag an das Kreis-Gesundheitsamt gerichtet hatten.

Wie nun mit der Corona-Infektion in der Praxis umgegangen wird, beschrieb Andreas Jünemann, Pressesprecher der Landkreisverwaltung wie folgt: „Derzeit werden vom Gesundheitsamt die für eine mögliche Infektion in Frage kommenden Kontaktpersonen ermittelt und informiert; gegebenenfalls wird Hausquarantäne angeordnet. Die Praxis darf wieder geöffnet werden, wenn die dort Tätigen als wieder genesen oder symptomfrei aus der Quarantäne entlassen werden können."

Die Hausarztpraxis Flechtorf übernimmt nun die Vertretung. „Alle Patienten, die normalerweise die Praxis Rohmann aufsuchen, können sich an uns wenden. Wir stellen die allgemeinmedizinische Versorgung sicher", erklärte Dr. Ekkehard Martin aus der Flechtorfer Praxis.

Martin wies daraufhin, dass sich die Flechtorfer Praxis organisatorisch und räumlich auf die besonderen Anforderungen im Hinblick auf das Corona-Virus eingestellt habe. „Für Patienten, die wegen des Corona-Virus unsere Praxis aufsuchen, haben wir einen extra Eingang geschaffen. Außerdem haben wir unser Praxisteam in zwei Gruppen, die jeweils wochenweise arbeiten, aufgeteilt", berichtete Martin.

Sorge bereitet dem Facharzt für Innere Medizin und Diabetologie der Umstand, dass vermehrt Menschen mit gesundheitlichen Problemen aus Angst vor einer Corona-Infektion auf den Arztbesuch verzichten. „Das ist gefährlich für den Erkrankten, es könnte fatale Folgen haben. Wer also gesundheitliche Probleme hat, sollte auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen", bekräftigte Ekkehard Martin.