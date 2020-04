Kita-Erweiterung in Velpke könnte Dauerlösung werden

Die Kindertagesstätte Lummerland in Velpke wird derzeit erweitert, nicht am eigenen Gebäude sondern in Form einer Umnutzung einiger Räume der benachbarten Carl-Friedrich-Gauß-Oberschule. Die Arbeiten dafür liegen nach Aussagen des Fachbereichsleiters Stephan Ehrlich im Velpker Rathaus voll im Zeitplan. 40 Plätze in zwei altersübergreifenden Gruppen entstehen dort. Am 1. September soll die Erweiterung ihren Betrieb aufnehmen. Was zunächst bis zum 31. Dezember 2023 als Übergangslösung gedacht ist, könnte anschließend auch zur Dauerlösung werden. Zumindest denkt Velpkes Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke laut darüber nach.

625.000 Euro steckt die Samtgemeinde in die Erweiterung der Kita Lummerland. Auf 200 Quadratmetern werden aus ehemaligen Klassenzimmern zwei Gruppenräume, Sanitäranlagen, Zuwegung und Außenanlagen. 360.000 Euro gibt der Landkreis Helmstedt dazu. Organisatorisch sind die Gruppen der Lummerland-Leiterin Nicole Kindler zugeordnet. Damit wächst ihr Kindergarten von vier auf sechs Gruppen, und: Kindler bekommt sieben Erzieherinnen zusätzlich. „Das Personal haben wir bereits eingestellt. Am 1. August beginnen die Arbeitsverhältnisse“, so Rüdiger Fricke. Das sei ideal, meint der erste Mann im Velpker Rathaus, denn so könnte sich das Team in die Vorbereitungen zur Öffnung der Kita einbringen.

Wenn die Kitaerweiterung in Betrieb geht, wird aus einer Gruppe der Stammeinrichtung eine Krippengruppe. Den Bedarf an Kitaplätzen hat die Samtgemeinde mit dieser Lösung noch nicht gedeckt. Darum laufen bereits die Arbeiten für die neue Kita in Bahrdorf. Diese soll nach derzeitigem Stand im Juni 2021 fertig sein und wird wohl teurer als geplant. Statt 3,8 Millionen Euro dürfte das Projekt an die 4,3 Millionen Euro kosten. Für den künftigen Betrieb der neuen Bahrdorfer Kita samt Erweiterung in Velpke rechnet Fachbereichsleiter Stephan Ehrlich mit einem zusätzlichen jährlichen Zuschussbedarf, also Fehlbetrag, von rund 750.000 Euro.

Bei aller positiven Entwicklung: Eine Unbekannte bleibt, und das ist die Unvorhersehbarkeit im Zuge der Corona-Pandemie. Niemand könne derzeit genau sagen, wann die Kitas wieder im Normalbetrieb arbeiten dürfen, so Rüdiger Fricke. Das hat konkrete finanzielle Auswirkungen. Bereits im laufenden Monat verzichtete die Samtgemeinde auf die Krippenbeiträge. In den nächsten Monaten wird sich das fortsetzen. Darum geht man im Velpker Rathaus allein in dieser Sache von einem sechsstelligen Fehlbetrag aus.

Zurück zur Kita Lummerland und deren Erweiterung: „Wir werten den von uns genutzten Bereich der Gauß-Schule kräftig auf“, erklärt Rüdiger Fricke. Er könne sich vorstellen, die Übergangslösung zu einer dauerhaften Einrichtung zu machen. Man müsse aber auch die Entwicklung im Zuge der aktuellen Krise berücksichtigen. „Wenn finanzielle Einbußen kommen, müssen wir uns Gedanken machen“, so Fricke und bezog das wohl auf die weiteren Bauvorhaben. In Velpke soll eine dritte Kita entstehen.