Stadt Schöningen regelt Vergabe der Kita-Notbetreuung neu

Schöningen. Ab sofort werden auch Kinder aufgenommen, deren Eltern in Berufszweigen von allgemein öffentlichem Interesse beschäftigt sind.

Die Stadt Schöningen hat die Vergabe von Notbetreuungsplätzen in ihren Kindergärten neu geregelt. Wie die Verwaltung auf der städtischen Homepage informiert, sollen Kinder, deren Erziehungsberechtigte in die Gruppe der systemrelevanten Berufe fallen, weiterhin bedingungslos einen Notbetreuungsplatz erhalten. Alle weiteren Anfragen werden unter Vorbehalt der Notgruppenkapazitäten vergeben. Pro Gruppe sind maximal fünf Kinder vorgesehen. Ist diese Grenze erreicht, soll eine Verteilung auf andere Gruppen erfolgen.

Zusätzlich zu den bisher als systemrelevant definierten Berufsgruppen werden nach einem Erlass des niedersächsischen Kultusministeriums nun auch Kinder in die Notbetreuung aufgenommen, deren Eltern in „Berufszweigen von allgemein öffentlichem Interesse“ beschäftigt sind. Dazu zählt die Verordnung Beschäftigte in den Bereichen Ernährung und Hygiene (Produktion, Groß- und Einzelhandel), Finanzen (Bargeldversorgung oder Sozialtransfer), Transport und Verkehr (Logistik für die kritische Infrastruktur, ÖPNV) sowie Beschäftigte im Bereich Medien und Kultur im Sinne von Risiko- und Krisenkommunikation.

Da Öffnung der Notgruppen für weitere Berufszweige zu einer erhöhten Nachfrage führen wird, erfolgt eine Prioritätensetzung die auch Härtefallregelungen berücksichtigt. Ausführlich informiert die Stadt darüber in einem Dokument, dass sie auf ihrer Homepage unter www.schöningen.de veröffentlicht hat.

Die Kita darf nur von Mitarbeitern sowie Eltern und Kinder, die die Notbetreuung nutzen, betreten werden. Grundsätzlich gilt ein Besuchsverbot für alle Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet oder besonders betroffenen Gebiet aufgehalten haben oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Erkrankte Kinder dürfen nicht an der Notbetreuung teilnehmen. Das Bringen und Abholen eines Kindes soll nur durch eine Person allein erfolgen.