Pflegeschule der Helmstedter Helios-Klinik will umziehen

Wenn Rat und Verwaltung zu Corona-Zeiten wichtige Entscheidungen für die Stadt Helmstedt zu treffen haben, dann kann das schon mal weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen. Wie in diesem Fall: Die Helios-Klinik will ihre Ausbildung für das Pflegepersonal neu aufstellen. Der beabsichtigte Umzug vom Magdeburger Berg hin zur Innenstadt ruft jedoch Ärger hervor.

Der Plan ist, dass die Ausbildung für das Pflegepersonal im roten Backsteingebäude im Ostendorf-Quartier stattfindet. In dem zweigeschossigen Haus war früher die Grundschule Ludgeri untergebracht, ehe sie nach Schließung der Ostendorf-Grundschule nebenan in den Schulneubau umziehen durfte. Doch auch dort ist mittlerweile der Raumbedarf größer als das Platz-Angebot. So genehmigte die Schulverwaltung der Stadt Helmstedt der Ludgeri-Grundschule, zur Ausgestaltung ihres Ganztagsangebots drei Räume im Altgebäude zu nutzen. Das hatte den Vorteil, dass für diese Konzepte keine Klassenzimmer in Anspruch genommen werden müssen und die Erst- bis Viertklässler nicht den ganzen Tag in ein- und demselben Raum beschult werden.

Welche Nachteile ein neuer Nachbar für die Grundschule nach sich ziehen würde, skizziert die Schulelternratsvorsitzende Yvonne Balzer. In Telefonaten mit den Helmstedter Nachrichten legte sie ihre Vorbehalte und Kritik dar: „Ich kann mir zunächst nicht vorstellen, wo denn der Ganztagsunterricht künftig stattfinden soll. Zweitens: Der Schulhof samt Spielplatz ist doch eigentlich zum Austoben für die Grundschulkinder da. Sollen sie sich das Gelände dann mit jungen Erwachsenen teilen?“

Zum Hintergrund: Die Pflegeschule würde schon im August an den Start gehen wollen. Ihre Spektrum umfasst auch die Bereiche Altenpflege und die Ausbildung für das Awo-Psychiatriezentrum. „Wenn die Auszubildenden mit Autos oder Mopeds dahinkommen, dann weiß ich auch nicht, wo sie ihre Fahrzeuge abstellen sollen“, mahnt Balzer. Zumal es im morgendlichen, eigentlich ungewollten Bringverkehr der Eltern ohnehin schon regelmäßig zu kritischen Situationen vor dem Schulgelände kommt.

Was Schulleitung und Eltern darüber hinaus wurmt, ist die offenbar mangelnde Transparenz der Planung. „Offiziell wurden wir nicht über die Pläne der Stadt informiert. Das kann und darf nicht sein“, protestiert Yvonne Balzer. Von Beratungen im Fachgremium ganz zu schweigen: So kommt der Schulausschuss frühestens am 26. Mai zusammen – wenn überhaupt.

An diesem Donnerstag hat der Verwaltungsausschuss getagt und mehrheitlich entschieden, dass das Gebäude tatsächlich an die Helios-Kliniken kurzfristig vermietet werden soll. Dadurch entfallen die zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten für die Grundschule Ludgeri. Die Stadt Helmstedt sei sich durchaus bewusst, dass aus schulischer Sicht eine hohe Raumverfügbarkeit für den Schulbetrieb von Vorteil ist, teilt die Verwaltung mit.

Gleichwohl empfiehlt sie der Schulleitung, schon jetzt in die notwendigen Planungen einzutreten, um das im roten Gebäude untergebrachte Material kurzfristig in das Schulgebäude zu nehmen. „Aufgrund der Kurzfristigkeit der Vermietung werden wir bei Bedarf durch Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes unterstützen“, verspricht Bürgermeister Wittich Schobert. Und: Die Arbeitsgemeinschaft Schulentwicklung, bestehend aus Vertretern der im Rat vertretenen Fraktionen und der Verwaltung, würden sich schnellstmöglich mit der veränderten Raumsituation befassen. Derzeit aber seien Sitzungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich.