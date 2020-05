Gottesdienste in Lehre nur mit Anmeldung

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lehre-Brunsrode lädt ab dem 17. Mai sonntags wieder zu Gottesdiensten in die Kirche ein. Das teilt Pfarrer Jonas Stark mit. In Groß Brunsrode beginnt der Gottesdienst um 9.30 Uhr. In Lehre eine Stundespäter um 10.30 Uhr.

Aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen ist die Anzahl der Gottesdienstbesucher limitiert: In Brunsrode dürfen sechszehn Menschen in die Kirche, in Lehre sind es zwölf. Wer sicher gehen möchte, am Gottesdienst teilnehmen zu können, wird gebeten, sich vorher im Pfarrbüro telefonisch anzumelden unter (05308) 6306.

Die Gläubigen werden außerdem gebeten, einen Mundschutz mitzubringen und zu tragen. Die Gottesdienste erfolgen in gekürzter Form.