Helmstedt. Das Feuer brach in der Nacht auf Sonntag im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses aus. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Die Ursache ist unklar.

Brand in Helmstedt: Feuerwehr rettet 14 Menschen

In der Nacht auf Sonntag hat die Feuerwehr 14 Menschen, eine Katze und ein Kaninchen aus einem Mehrfamilienhaus in Elzweg in Helmstedt gerettet. Im Treppenhaus war gegen 3.44 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

„Mehrere Personen standen an den Fenstern, so dass umgehend die Menschenrettung eingeleitet wurde“, sagt Einsatzleiter Alexander Weis. Die Bewohner, die sich nicht selbstständig retten konnten, befreitet die Feuerwehr mit mit Leitern aus ihren Wohnungen. Einige Mieter konnten konnten zunächst in ihren Wohnungen bleiben. Später begleiteten die Wehrleute sie mit Fluchthauben ins Freie. Auch eine Katze und ein Kaninchen überstanden das feuer unbeschadet.

Parallel zur Rettungsaktion begannen die Löscharbeiten. Anschließend befreite die Feuerwehr das Treppenhaus mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch. Als das Feuer aus war, konnten die Bewohner noch einmal in ihre Wohnungen zurück, um persönliche Gegenstände zu holen. „Zur Betreuung der Betroffenen wurde von der Schnell-Einsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes ein Zelt aufgebaut“, sagt Weis.

Einsatz nach Stunden beendet

Anschließend kamen die Hausbewohner bei Verwandten oder Freunden unter. Diejenigen, die keinen Unterschlupf fanden, brachte die Stadt Helmstedt in Hotels unter. Gegen 6.35 Uhr war der Einsatz für die 70 Einsatzkräfte beendet. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind laut Feuerwehr noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.