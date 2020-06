Schöninger Jugendzentrum öffnet am Dienstag seinen Garten

Nach längerer Schließzeit wegen Corona wird das Jugendfreizeitzentrum der Stadt Schöningen am Dienstag, 2. Juni, in eingeschränkter Form wieder öffnen. „Um die bestehenden Kontakt- und Hygieneregeln sicherzustellen, wird es zunächst im Garten des Hauses die Möglichkeit geben, seine Freizeit zu verbringen“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Besucherzahl im Garten sowie Zeit und Teilnehmerzahl der Angebote sind begrenzt. Der Eingang erfolgt direkt über den Park mit einer Anmeldung am Eingang des Freigeländes. In den ersten Tagen der Öffnung werden das Team des JFZ und die Helfer den Garten umgestalten. Darüber hinaus werden einzelne Angebote für Kleingruppen im Haus stattfinden, die einer Anmeldung bedürfen. Und selbstverständlich ist auch hier Hygiene, Abstand und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in vielen Bereichen oberstes Gebot, heißt es in der Mitteilung weiter.

Um eine Nachverfolgung von Infektionsketten zu ermöglichen, werden von jedem Besucher Name, Anschrift, Telefonnummer und Zeiten dokumentiert. Nicht nur für die Kinder und Jugendlichen eine ungewöhnliche Situation, auch die Sozialpädagogen und ehrenamtlichen Helfer müssen sich umstellen.

Ziel ist es, trotz schwieriger Umstände Angebote für Kinder und Jugendliche zu ermöglichen und vor allem auch für Sorgen und Probleme als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.

Das Jugendfreizeitzentrum der Stadt Schöningen öffnet in den kommenden Wochen Dienstag bis Freitag sowie am 2. und 4. Samstag im Monat von 14 bis 19 Uhr.