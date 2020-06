Helmstedter Psychiatrie-Tagesklinik hat einen neuen Leiter

Um der besonderen Bedeutung der Tagesklinik in dem Behandlungsangebot des APZ gerecht zu werden, so heißt es in der Mitteilung, hat Sonntag im April die übergeordnete disziplinarische Leitung für die Einrichtungen in der Region übernommen. Dank Corona sei es kein besonders einfacher Start für den promovierten Gesundheitsökonomen gewesen.

Spürbare Veränderungen

„In einer Zeit großer Verunsicherung zu starten, ist immer herausfordernd“, wird Sonntag in der Mitteilung zitiert. „Schwierig war der Start dadurch aber nicht. Wir halten uns an die Hygienevorschriften und ich konnte so gut wie alle Kollegen bereits kennenlernen.“ Doch die Veränderungen in dieser Zeit seien spürbar: „Die Besorgnis und Ungewissheit über die Auswirkung des Corona-Virus betrifft uns alle. Jeder von uns geht damit anders um. In dieser ungewöhnlichen Zeit möchten wir, dass unsere Patienten wissen, dass wir weiter für sie da sind. Verlässlich, multiprofessionell und zugewandt. Wir konzentrieren uns gemeinsam auf Ihre Gesundheit“, betont der neue Manager.

In der Tagesklinik fänden seelisch kranke Menschen einen Ort vor, wo sie mit ihren Ängsten angenommen würden. Die individuelle Behandlung finde werktags statt, womit eine therapeutische Kontinuität in direktem Bezug zum Alltagserleben stehe und Entwicklung erprobt werden könne.

Behandlungen angepasst

In der Tagesklinik würden fast alle psychischen Erkrankungen behandelt. Voraussetzung sei, dass die Patienten nachts und am Wochenende ohne ständige medizinische Betreuung auskämen. Durch die corona-bedingten Hygieneregelungen seien Behandlungen entsprechend angepasst worden – ohne dass der therapeutische Nutzen für die Patienten verlorengehe. Auf diese Weise profitierten die Patienten weiter von dem breiten Behandlungsangebot.

