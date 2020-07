Der Wasserverband saniert ab morgen in Lehre. Das führt zu Sperrungen.

Wasserverband saniert – Umleitungen ab morgen in Lehre

Umfangreiche Sanierungsarbeiten des Wasserverbands Weddel-Lehre finden ab dem morgigen Montag, 20. Juli, bis voraussichtlich 20. August auf einem Teilabschnitt der Eitelbrotstraße in Lehre statt. Der Bereich von der Kreuzung Rosinenweg und Neue Reihe bis zur Berliner Straße muss dafür voll gesperrt werden, schreibt die Gemeinde. Die Fußgänger können diesen Bereich trotzdem passieren, auch die Geschäfte sind fußläufig erreichbar.

Durch den Umfang der Sperrung muss in den Straßen Neue Reihe, Rosinenweg und einem Teilbereich der Eitelbrotstraße die Verkehrsführung geändert werden. Der Verkehr wird aus Richtung Braunschweig über die Berliner Straße, Campenstraße und Forstkamp in die Eitelbrotstraße geführt. Aus Fahrtrichtung Wolfsburg erreicht man die Eitelbrotstraße über die Boimstorfer Straße und Schlesierstraße.

Gemeinde richtet in Lehre Einbahnstraßen ein

Ab der Kreuzung Schlesierstraße wird die Eitelbrotstraße in Fahrtrichtung Berliner Straße zur Einbahnstraße. Der Rosinenweg in Richtung Campenstraße und die Neue Reihe in Richtung Boimstorfer Straße werden ebenso zur Einbahnstraße. Zudem muss auf dem „Forstkamp“ ein absolutes Halteverbot eingerichtet werden.

red