Versuchter Raub in Helmstedt – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Helmstedt sucht Zeugen zu einem versuchten Raub auf einen Zeitungsausträger am frühen Morgen des 15. Juli. Wie die Beamten berichten, war der 61 Jahre alte Austräger um 4.15 Uhr an diesem Mittwoch auf einem Fußweg am Ludgeriteich unterwegs, als er von drei Unbekannten angesprochen wurde. Das Trio habe ihn nach Geld und Zigaretten gefragt, so das Opfer später.

Die Unbekannten schubsten das Opfer

„Da der 61-Jährige nichts von dem mitführte, griffen die Unbekannten den Zeitungskarren und die Schuhe des Opfers, die daraufhin im Teich landeten“, heißt es im Polizeibericht. Zum Glück sei der Helmstedter nicht verletzt worden, obwohl er auch gestoßen worden sei.

Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Die drei Unbekannten waren laut Beschreibung des Opfers alle etwa 1,80 Meter groß und hatten eine „stabile Figur“. Sie trugen alle schwarzen Mund-Nase-Schutz, schwarze Kapuzenshirts und waren zwischen 30 und 35 Jahre alt.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizeiwache unter (05351) 5210 entgegen.

red