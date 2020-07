Polizei nimmt Erzieherin in Schöninger Kita fest

Da die Frau an ihrem Wohnort untergetaucht war, wurde sie an ihrer Arbeitsstätte in Schöningen festgenommen.

Die Polizei hat am Donnerstagvormittag in einer Kindertagesstätte der Stadt Schöningen eine 34 Jahre alte Erzieherin festgenommen. „Gegen die Frau lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden vor. Danach war die Frau zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt worden“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge und erklärt: „Da die Frau an ihrem Wohnort untergetaucht war, wurde sie an ihrer Arbeitsstätte festgenommen.“

