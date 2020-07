Acker brennt bei Helmstedt – B1 gesperrt

An der B1 zwischen Helmstedt und Süpplingen brannte am Freitagnachmittag ein Getreidefeld.

Helmstedt. Drei Hektar Acker haben am Freitagnachmittag zwischen Helmstedt und Süpplingen gebrannt. Die Feuerwehr pendelte mit Löschfahrzeugen.

Ein Getreidefeld brennt – deshalb ist die Bundesstraße 1 bei Helmstedt, Ortsausfahrt in Richtung Süpplingen, am Freitagnachmittag (Stand: 15.45 Uhr) in beiden Richtungen voll gesperrt.

Brand bei Helmstedt – Löschfahrzeuge pendeln

Die Feuerwehr Helmstedt hat wasserführende Fahrzeuge der Feuerwehr Grasleben nachgefordert. Das Feuer wurde zwischenzeitlich mit bis zu fünf Rohren bekämpft. Das benötigte Wasser wurde durch Tanklöschfahrzeuge im Pendelverkehr transportiert. Unter anderem wurde im sogenannten „Pump and Roll“-Verfahren das Feuer bekämpft. Während der Fahrt wird Wasser abgegeben und kann so schnell eine große Fläche ablöschen, schreibt die Feuerwehr.

Ein Übergreifen auf benachbarte Felder und über die Bundesstraße konnte verhindert werden. Im Anschluss wurde das Feld durch einen Landwirt umgepflügt. Die Nachlöscharbeiten dauern an.

