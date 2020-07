Technischer Defekt: Feuerwehren rücken nach Buschhaus aus

Ein Feueralarm in der Müllverbrennungsanlage/Kraftwerk Buschhaus rief am Sonntagmittag die Feuerwehr auf den Plan. Wie Feuerwehrsprecher Alexander Weis mitteilte, hatte eine Brandmeldeanlage gegen 11.30 Uhr einen technischen Defekt an einem Anlagenteil registriert.

„Die Ortsfeuerwehr Schöningen, die zufällig vor Ort war, konnte bereits die Erkundung vornehmen und so die alarmierten Kräfte aus Büddenstedt, Offleben und Reinsdorf-Hohnsleben einweisen“, berichtete Weis. Eingreifen mussten die Brandschützer jedoch nicht, auch Menschen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Büddenstedt, Offleben, Reinsdorf-Hohnsleben und Schöningen unter Führung von Einsatzleiter Carsten Kirschke. Nach einer Stunde konnten die Feuerwehrleute wieder abrücken.

red