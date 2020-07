Helmstedter Polizei fragt: Wem gehört dieses Fahrrad?

Süpplingen. In Helmstedt ist es zu Fahrraddiebstählen gekommen. Die Polizei hat die Räder in Süpplingen gefunden und sucht die Besitzer.

Die Polizei in Helmstedt sucht die Besitzerin eines Damenrades, das zusammen mit einem weiteren Herren-Fahrrad am 1. Juli in Süpplingen gefunden wurde. Während das zweite Rad einem Diebstahl in Helmstedt vom 30. Juni bereits zugeordnet werden konnte, fehlt zu dem Besitzer des Damenrades noch jegliche Spur, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Es handelt sich um ein Damenrad des Herstellers Kettler City Cruiser. Es hat eine markante Klingel sowie einen Korb an Lenker. Hinweise zu dem Fahrrad beziehungsweise dessen Besitzer nimmt die Polizei in Helmstedt unter (05351) 521-0 entgegen.

red