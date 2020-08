Kinder und Ausbilder haben sichtlich Spaß am Schwimmunterricht.

KSB-Schwimmkurse in Räbke und Grasleben sind voll belegt

In den Freibädern Grasleben und Räbke laufen derzeit täglich die Schwimmkurse für Kinder, die vom Kreis-Sportbund (KSB) Helmstedt mit Hilfe der Stiftung „Zukunft Sport“ finanziert werden. In beiden Bädern sind die Plätze voll genutzt worden, heißt es in einer Mitteilung des KSB.

In Grasleben sind die Schwimmmeister Maik Siemann und Robert Grams im Einsatz. Es werden jeweils kleine Gruppen gebildet, denn „nur so können schnell die Grundlagen des Schwimmens erlernt und die Leistungsstufen erreicht werden“. In Räbke laufen die Kurse entsprechend unter der Leitung von Schwimmmeisterin Sandra Bäthge.

Zum Monatsende sollen beide Kursangebote spätestens abgeschlossen sein. Und alle Beteiligten sind gespannt, wie viele Mädchen und Jungen dann die Seepferdchen-Stufe oder gar das Freischwimmerabzeichen geschafft haben.

red