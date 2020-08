Schöningen – Polizei stoppt berauschten Autofahrer

Schöningen. Die Polizei hat in Schöningen einen Autofahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß und zudem einen Schlagring dabei hatte.

Wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen Drogenbesitzes sowie eines Verstoßes nach dem Waffengesetz muss sich ein 23 Jahre alter Golf-Fahrer aus der Gemeinde Altenhausen im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt verantworten. Polizisten aus Schöningen hatten den 23-Jährigen am späten Sonntagabend am Ortseingang Schöningen aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei meldet, hatten Beamte den Fahrer bemerkt, wie er von Esbeck in Richtung Schöningen augenscheinlich sehr schnell fuhr und ihn daher um 22 Uhr auf der Wilhelm-Busch-Straße für eine Verkehrskontrolle gestoppt. Ein Drogenschnelltest habe die Beobachtungen der Einsatzkräfte bestätigt, die bei dem 23-Jährigen leichte Gleichgewichtsstörungen, gerötete Bindehäute in seinen Augen, Lidflattern und Muskelzucken in den Beinen festgestellt hätten. Der Test fiel positiv auf THC, dem Wirkstoff in Cannabisprodukten, aus. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt für den Fahrer untersagt.

Wie die Polizei weiter meldet, fanden die Beamten bei der Suche in dem Golf zudem griffbereit in einem Fach am Fahrersitz einen Schlagring. Dabei handele es sich um einen nach dem Waffenrecht verbotenen Gegenstand.

red