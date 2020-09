Ausschuss will Blühwiesen auf Velpkes Friedhöfen

Der Friedhofsausschuss der Samtgemeinde Velpke sprach in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag über mögliche Blühflächen auf den Friedhöfen der Samtgemeinde. Hier schauen sie sich eine Fläche auf dem Friedhof in Mackendorf an. Dort kümmert sich Heinz-Dieter Schulze ehrenamtlich um die Fläche.