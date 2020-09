VW-Belegschaftsstiftung spendet Geld für Helmstedter Projekte

rasleben. Die VW-Belegschaftsstiftung hat einen Scheck von 20.000 Euro an den Kreissportbund Helmstedt übergeben. Das Geld ist für Kinder gedacht.

Angela Kaspar, Vorstandsvorsitzende der Volkswagen-Belegschaftsstiftung, hat im Freibad Grasleben einen symbolischen Scheck über 20.000 Euro für die Nachwuchsarbeit des Kreissportbunds an dessen Vorsitzenden Jürgen Nitsche überreicht. Mit dabei waren laut Mitteilung auch Samtgemeindebürgermeister Gero Janze sowie Byrgit Grudke (KSB/TSV Grasleben), die Schwimmmeister Robert Grams und Maik Siemann sowie Patrick Gundel von der Belegschaftsstiftung.

Nitsche habe die große Wirkung dieser hohen Spende betont, die zu 60 Prozent in die Projekte Schwimmförderung und „Kinder in Bewegung“ fließen solle. Ein Viertel der Summe gehe auf das Verfügungskonto der Stiftung „Zukunft Sport“. Der Rest, so heißt es weiter, sei für kostenlose Einsätze des Kletterturms im nächsten Jahr vorgesehen.

Kurse für nächstes Jahr sind dank der Spende finanziert

Dank der großzügigen Spende der Volkswagen-Belegschaftsstiftung seien die Kurse in den Freibädern Grasleben und Räbke für das kommende Jahr bereits finanziert. In diesem Jahr hätten insgesamt

80 Kinder das kostenlose Ferienangebot genutzt.

Damit sei das zur Verfügung stehende Kontingent ausgeschöpft worden. 62 von ihnen hätten bereits das Freischwimmer-Abzeichen erworben.

500 Kinder erwerben Freischwimmer-Abzeichen

In den fünf Jahren des KSB-Projektes „Schwimmen lernen, aber sicher“ mit den Ferienaktionen, in Zusammenarbeit mit DLRG-Ortsgruppen und dem Helmstedter SV seien es damit nun rund 500 Kinder und Jugendliche, die das Freischwimmerabzeichen erworben hätten.

