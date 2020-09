Rutschige Ölspur auf der B 244 bei Mariental

Grasleben. Die Bundesstraße 244 wurde am Montagmorgen bei Mariental Horst halbseitig gesperrt. Grund: Ein LKW verlor Hydraulikflüssigkeit.

Weil an einem LKW ein Hydraulikschlauch geplatzt war, rückten am Montagmorgen um um 7.52 Uhr die Ortsfeuerwehren aus Mariental und Grasleben aus. Auf einer Länge von Rund 400 Metern verursachte der LKW auf der Bundesstraße 244 im Bereich Mariental Horst eine rutschige Ölspur. Als der Fahrer den Schaden bemerkte, stoppte er sofort seine Fahrt und unternahm erste Maßnahmen, um ein weiteres Auslaufen von Hydrauliköl zu verhindern. Das schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung.

Die B 244 musste bei Mariental Horst halbseitig gesperrt werden

Die Einsatzkräfte der beiden Feuerwehren hätten gemeinsam mit der Polizei die Einsatzstelle gesichert und das ausgelaufene Öl mittels Bindemittel aufgenommen. Weitere Maßnahmen seien durch die ebenfalls alarmierte Straßenmeisterei veranlasst worden.

Während des Einsatzes musste die B 244 halbseitig gesperrt werden. Mittlerweile ist die Sperrung wieder aufgehoben.

red