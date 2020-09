Hallenbad Lutterwelle in Königslutter öffnet Freitag wieder

Das Hallenbad der Lutterwelle steht vom Freitag, 25. September, an wieder für das öffentliche Baden zur Verfügung. Das haben die Stadtwerke Königslutter mitgeteilt. Vor dem Hintergrund der weiter andauernden CoViD19-Pandemie müssen die aus der Freibadsaison bekannten Beschränkungen beibehalten werden.

Auch im Hallenbetrieb werde es daher feste Badezeiten geben, für die die Tickets nur über das Bäderportal der Stadt Helmstedt online zu erwerben sind und während des Buchungsvorgangs auch online bezahlt werden müssen.

Nur maximal 16 Besucher dürfen gleichzeitig in die Lutterwelle

Aufgrund der Größe des Bades sind pro Badezeit maximal 16 Besucher gleichzeitig zugelassen. „Diese recht geringe Zahl mag erstaunen“ wird Christian Seidenkranz, Geschäftsführer der Stadtwerke, die die Lutterwelle betreiben, in der Mitteilung zitiert. „Sie ist jedoch dem Umstand geschuldet, dass das Bad lediglich über ein Becken verfügt, welches zudem noch relativ klein ist“, so Seidenkranz. Auch in anderen Bädern im Landkreis gelten für die Nutzung des Beckens ähnliche Beschränkungen. „Wir haben in der Schwimmhalle, bei Beachtung der aktuellen geltenden Abstandsregelungen, leider nicht die räumlichen Möglichkeiten, außerhalb der Becken Bereiche mit genügend Aufenthaltsqualität zur Verfügung zu stellen, so dass sich die Nutzung des Bades tatsächlich auf das Schwimmen an sich beschränkt“, so der Geschäftsführer weiter.

Die festen Badezeiten sind 90 Minuten lang

Die Badezeiten umfassen daher auch nur Zeiträume von jeweils 90 Minuten. Zwischen den Badezeiten müssen alle Gäste – wie bisher – das Bad verlassen, um die Reinigung der Anlagen zu ermöglichen. Die Duschen können weiterhin nur eingeschränkt genutzt werden, es stehen pro Duschbereich lediglich drei Duschen zur Verfügung. Die Einzelumkleidekabinen im Hallenbad sind dagegen wieder nutzbar, und es stehen 20 Garderobenschränke zur Verfügung. Die Haartrockner bleiben außer Betrieb, und auch die Nutzung privat mitgeführter Föhne ist untersagt.

Die Sprunganlagen sind gesperrt, es gelten Corona-Hygieneregeln

In der Schwimmhalle werden die Sprunganlagen gesperrt, und auch auf der Wärmebank sind zur Sicherstellung des Abstandsgebotes Sperrflächen markiert. Die allgemeine Hygieneregeln und das Abstandsgebot sind weiterhin im gesamten Bad einzuhalten. Dazu gehört insbesondere das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Eingangs- und im Umkleide- und Sanitärbereich.

Die Badezeiten:

Mo Kein öffentliches Baden

Di 8 bis 9.30; 13.15 bis 14.45; 15 bis 16.30; 17.30 bis 19 und 19.15 bis 20.45 Uhr

Mi 13.15 bis 14.45; 15 bis 16.30; 17.30 bis 19 und 19.15 bis 20.45 Uhr

Do Kein öffentliches Baden

Fr 11.30 bis 13; 13.15 bis 14.45; 15 bis 16.30; 17.30 bis 19 und 19.15 bis 20.45 Uhr

Sa 8 bis 9.30; 9.45 bis 11.15 und 11.30 bis 13 Uhr

So 8 bis 9.30; 9.45 bis 11.15 und 11.30 bis 13 Uhr

Alle weiteren Informationen sind auf der Internet-Seite der Stadtwerke unter www.lutterwelle.de zu finden.

red