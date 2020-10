Gleiche Lebensbedingungen, Verbesserungen für alle – bei diesen Bedingungen ist sich die Politik in der Gemeinde Velpke weitgehend einig, wenn es um die Bildung einer möglichen Einheitsgemeinde geht.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Roland Sahr will noch einen Schritt weitergehen. In seiner Stellungnahme zum Thema schreibt er auf Anfrage unserer Zeitung: „Am Schluss müssen die Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerentscheid direkt darüber abstimmen.“

Roland Sahr (CDU) möchte das Thema nach der Kommunalwahl angehen

Sahr wundert sich jedoch über den Zeitpunkt des Vorstoßes von Rüdiger Fricke. „Mir ist völlig unklar, warum der Samtgemeindebürgermeister jetzt zum Ende der Legislaturperiode mit dem Thema kommt, obwohl er gesagt hatte, dass er dies von sich aus in dieser Wahlperiode nicht mehr anfasst. Wenn, dann sollten wir das nach der Kommunalwahl mit den neuen Mandatsträgern in Arbeitsgruppen und so weiter aufgleisen“, schreibt der Christdemokrat.

Zeitdruck dürfe auf gar keinen Fall aufkommen. Aus Sahrs Sicht solle das Thema ergebnisoffen geprüft werden. Wichtig ist für ihn: „Eine Einheitsgemeinde muss gegenüber der jetzigen Organisationsform von Gemeinde und Samtgemeinde Verbesserungen für alle Mitgliedsgemeinden bringen, sonst kann dies keine Akzeptanz finden.“

Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke versucht, Zweifel zu zerstreuen

An eben diese Verbesserungen oder gar eine Gleichbehandlung aller Ortsteile glaubt auch der Grüne Heiko Klink nicht. Er sieht bereits jetzt Defizite und einen fehlenden Überblick der Politik im Allgemeinen. Das werde mit einer Einheitsgemeinde nicht besser, erklärte er. Samtgemeindebürgermeister Rüdiger Fricke versucht Sorgen, die kleinen Ortsteile könnten benachteiligt werden, zu zerstreuen: „Wir bedenken jeden. Ein verantwortungsbewusster Rat und ebenso verantwortungsvoller Bürgermeister berücksichtigen die Menschen. Man kann viele Dinge in der Vereinbarung festschreiben“, sagte er in einem Gespräch.

Da ging es unter anderem um den Weg auf dem Friedhof Rickensdorf. „Die Samtgemeinde steht zu ihren Zusagen, Arbeiten auszuführen“, erklärte er. Die Erneuerung des Weges habe zwar ein paar Mal verschoben werden müssen, aber die Menschen hätten keinen Grund, zu befürchten, es werde nichts getan. „Wir investieren nicht nur in Kitas, Schulen und Feuerwehren“, so Fricke. So bleibe das auch in einer Einheitsgemeinde Velpke.

Für seinen Plan braucht Fricke die Zustimmung aller Gemeinderäte. In Velpke hat die SPD mit acht Sitzen zwar klar die Mehrheit. Jedoch gehen die Meinungen bereits innerhalb der Fraktionen bereits auseinander. Bleibt abzuwarten, was stärker wiegt: Fraktionsinteressen oder die persönliche Verantwortung eines jeden Ratsmitgliedes.